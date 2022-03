Angie Arizaga confiesa planes de maternidad: “Cuando llega la persona indicada, tienes esas ganas”

Más enamorada que nunca. Angie Arizaga visitó el set de “En boca de todos” y reveló que ella y su novio, Jota Benz, desean convertirse en padres, pues es algo que ya han conversando desde hace un tiempo. No obstante, resaltó que es una proyección que tienen para el futuro y no tienen prisa. “En un momento de mi vida, no quería ya tener hijos, decía que quería estar sola, soltera y que así iba a ser feliz; pero cuando llega la persona indicada, tienes esas ganas... esperemos que sea en cualquier momento”, manifestó. Video: América TV