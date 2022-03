Peluchín y Gigi Mitre le avisan a Sully Sáenz que Joselito tendría novia

En la edición de este 7 de marzo de Amor y fuego, se presentó un ampay protagonizado por Sully Sáenz y Joselito Carrera en una situación comprometedora por lo que Rodrigo González y Gigi Mitre no dudaron en aconsejar a la modelo. Según los conductores, Joselito tendría una novia y hasta mostraron su foto en el programa. “A mí me están diciendo de que Joselito estaba con Maryeli, que hace mucho tiempo están juntos, que trabajan en un programa de radio. Pero, de repente, ya acabaron”, mencionó Gigi. “Ella vendría a ser la novia, se supone...y ¿qué hace con Sully Sáenz de esa manera tan arrinconada”, cuestionó Peluchín. Asimismo, también dejaron entrever que la relación con la mencionada joven ya habría terminado por lo que se mostró con la ex chica reality el último fin de semana. Video: Willax