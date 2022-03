Durante la última edición de Amor y fuego, Rodrigo González volvió a criticar a Anthony Aranda, novio de Melissa Paredes, por no querer declarar para las cámaras de su programa. “Se fue. No respondió nada, ¿por qué? Si aquí solamente tenemos dudas para ser despejadas. El país se ha polarizado por esto. Mira cómo empezamos actualizando información de lo que haces, ‘Gato Activador’, minuto a minuto. Tú que morías porque Paula (Manzanal) te pusiera en portada. No te vayas haciéndote el acosado, no te pega ese papel luego de ver los números que montas todos los días en Esto es guerra, a pesar de que te hacen a un lado”, dijo el presentador. Además, se mostraron las imágenes de las mascotas que ambos tienen en común y cómo estás podrían estar un poco descuidadas. Video: Willax.