Durante la última edición de su programa, Magaly Medina se tomó unos minutos para criticar duramente las palabras que compartió Karen Dejo al intentar animar un show en una discoteca de la selva durante el último fin de semana. “Solamente los deberían llamar para bailar, ¿por qué los hacen hablar? Ellos no saben hablar”, dijo en referencia al espectáculo de Karen y Fabio Agostini en esta región del país. Minutos después, la conductora de Magaly TV, la firme se mostró bastante molesta por el mensaje que la chica reality dio en sus presentación pública: ”Karen Dejo y la serie de ‘pachotadas’ que comienza a decir. Eso de ‘Las que no se dejan levantar, que se vayan a la cocina’. Cómo puede decir algo así una mujer. Repite lo que un bruto de por ahí dice, ¿qué se vayan a la cocina si no se dejan levantar? ¿Qué mensaje es ese? Qué cosa más machista y arcaica, viniendo de una mujer. (...)¿Dónde pensaba que estaba, en un corral o con sus amigas de ‘‘Esto es guerra’'?”. Más adelante, Magaly insistió en que los chicos reality no deberían ser anfitriones. Video: ATV.