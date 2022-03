Flavia Laos confiesa haber tenido nulas habilidades para el baile: “Tenía dos pies izquierdos”

Flavia Laos evidencia estar al día con las últimas tendencias y trends de TikTok, por eso resultó una sorpresa que revelara no haber tenido habilidades para la danza en el pasado. En una serie de historias en compañía de una de sus familiares, la ex chica reality reveló haber retomado clases de baile junto a su pariente y decidió contar una experiencia de años atrás. “Nos hemos metido a clases de baile con una profesora que me encanta . Yo antes no bailaba nada, tenía dos pies izquierdos y ella me enseñó a bailar”, expresó la empresaria. Tras ello, adjuntó un clip de una clase de sexy dance en la que un par de bailarines demostraban su talento. “Espero mover el booty así después del mes”, escribió. VIDEO: Instagram