Jossmery Toledo sorprende con alarmante noticia. Minutos antes de concluir la edición de este lunes 7 de marzo de Esto es guerra, la ‘combatiente’ reveló que su destino en el reality de competencia está en juego, pues hay un tema que aqueja su salud. “ Me lesioné en la última competencia. Tengo un esguince de segundo grado . Nunca pensé lesionarme, es la primera vez que me pasa y estoy pensando si seguir con la competencia o no”, contó la expolicía. Tras ello, la conductora María Pía Copello aconsejó a la joven tomarse el día para pensar en su decisión, la cual será anunciada este martes 8 de marzo. Video: Esto es guerra