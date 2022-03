Fabio se pica y cuadra a Rafael: “No te digo lo que pienso para que no me echen del programa”

En la reciente edición de “Esto es guerra”, hoy 7 de marzo, Fabio Agostini fue el motivo de burla de Rafael Cardozo, quien hizo un hilarante comentario sobre el desempeño de su compañero en la competencia. Fabio llevaba la delantera, pero por confiarse de su ventaja, cometió un grave error que lo llevó a perder el juego. Ante esto, el capitán de los ‘combatientes’ dijo: “¿Qué pasa Fabio? ¿Te está afectando el cambio de horario? ¿Sigues con el horario de España, tío?”. El ‘galáctico’ no se quedó callado y le recordó la pelea pendiente de box que le propuso el primer día de emisión de la décima temporada. “A ver si empiezas a competir tú contra mí. No te digo bien lo que pienso para que no me echen del programa ”, señaló el ‘guerrero’ con evidente desazón. Video: Esto es guerra