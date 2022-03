Christian Domínguez reveló que no desea que su hijo siga sus pasos en el mundo de la música. Sin embargo, el cantante de cumbia explicó que respeta la decisión que tome para su futuro el pequeño, a quien desde ahora ya le gusta cantar y bailar junto a él en su orquesta. “Yo no quiero ni que cante ni que baile. No quiero que haga nada de la parte artística, pero si ellos quieren hacerlo, tienen todo mi apoyo, pero hay que verlo poco a poco”, expresó. El programa América hoy difundió imágenes del primer añito de la bebé del intérprete, donde aparece acompañado de su hijo, fruto de su relación con Karla Tarazona. Video: América TV