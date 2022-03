Juan Víctor Sánchez se quiebra después de mandar mensaje a su hija: “La extraño”

Durante su última visita de Amor y fuego, Juan Víctor Sánchez, expareja de Andrea San Martín y padre de una de las hijas de la conductora, se quebró y empezó a llorar mientras estaba detrás de las cámaras luego de la entrevista que concedió. Después de llorar junto a su novia, el expiloto comentó que está bastante afectado por su pequeña: “Es que la extraño, a mi hija, lógicamente. Hoy es cumpleaños de mi mamá y no tiene ningún saludo de parte de su nieta”. “Que se sepa la verdad y que no me señalen o me juzguen, que la verdad no sea manipulada. Voy a seguir yendo a buscarla”. Ante ello, Gigi Mitre comentó sobre la actitud de Juan Víctor. “Ahora hay tantos padres que se desentienden y otros que lloran porque no pueden estar (para sus hijos). Es increíble la vida, la verdad es que no entiendo”, dijo. Rodrigo González también opinó sobre el tenso momento que vivió su invitado: “Una cosa es quizás lo que Juan Víctor diga, cómo se muestra frente a cámaras, con la presión que tiene encima y con todo lo que le dirán por las plataformas”. Video: Willax.