Kim Kardashian se envolvió en cinta de embalaje para asistir al desfile de Balenciaga

Kim Kardashian fue una de las invitadas estelares en el desfile de Demna Gvasalia para Balenciaga, realizado el 6 de marzo en centro de exposiciones Le Bourget como parte de Semana de la Moda de París. Fiel a su estilo, la estrella de “Keeping up with the Kardashians” (KUWTK) llamó la atención con su extravagante outfit, que constaba de un top deportivo y leggings cubiertos con cinta de embalar de la marca Balenciaga, a juego con su bolso Hourglass de la marca. A través de sus historias de Instagram, la socialité compartió el proceso que requirió de tres asistentas que la envolvieron desde la punta de los pies. Video: Instagram.