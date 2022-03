La conductora Tula Rodríguez le recordó a Peter Fajardo que solo es el productor de Esto es guerra, mas no el dueño, ante la pregunta de una reportera de Estás en todas para una sección del magazine

Durante el programa Estás en todas de este sábado 5 de marzo, Tula Rodríguez fue abordada por la reportera del magazine para consultarle sobre “quién es el más antipático” de Esto es guerra. La presentadora de En boca de todas refirió que ninguno de los participantes le cae mal, pero sí bromeó con el desempeño de Peter Fajardo, a quién le recordó que solo es el productor del reality, mas no el dueño. “Es pesado, es antipático. Me da cólera porque yo quería que traiga algunas personas, y no las ha traído. ¿Te crees el dueño?, ubícate, tú eres el productor. La dueña acá es Mariana Ramírez del Villar, punto”, en medio de risas. Video: América TV.