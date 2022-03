Tula Rodríguez contó cómo quisieron estafar a su papá: “Tengamos mucho cuidado y no den datos personales”

Tula Rodríguez es una influencer que se ha dedicado al contenido familiar en base al tipo de publicaciones que tiene en su perfil de Instagram. Es por ello que, desde que falleció su exesposo Javier Carmona y su madre, su familia primaria está conformada por su hija Valentina y su padre, más conocido como ‘Don Tulo’, el mismo que siempre aparece en redes sociales bromeando con la conductora.

En esta oportunidad, la actriz hizo un llamado de atención a sus seguidores para contarles la experiencia de su padre con las estafas cibernéticas y cómo es que dicho suceso no pasó a mayores gracias a la poca costumbre que tiene su progenitor con los dispositivos móviles.

En ese sentido, Rogríguez detalló: “A mi papá le llegó un mensaje diciendo que tenía que poner sus datos y todo de su tarjeta, y de su cuentita, porque, al parecer, le estaban quitando un monto y mi papá tenía que apretar el link. Gracias a Dios, mi papá no apretó el link porque él no es tecnológico y él llamó por teléfono y no te contestaron”.

Después, ‘Don Tulo’ añadió: “Entonces, yo (estaba) preocupado. Me dijeron: ‘no, señor, es peligroso, ahí le van a robar’. Yo me he ido al banco y ahí por seguridad también anularon la tarjeta, y me he tenido que sacar una nueva. Les digo para que tengan mucho cuidado cuando les pase”. Asimismo, añadió: “Lo que queremos decir es mucho cuidado y no den datos personales. No den sus claves”.

Finalmente, la presentadora Tula Rodríguez aconsejó a sus seguidores que sean muy cautelosos y eviten dar datos de sus tarjetas por medio de los links que se envían por celular. Asimismo, resaltó la importancia de hablar con los familiares que son adultos mayores para que entiendan cómo funciona esta modalidad de robo.

Tula Rodríguez se mostró muy sensible al recordar a Javier Carmona

El programa Estás en todas presentó un reportaje en el que se entrevistó a varios personajes para conocer cuál es la canción que los haces llorar. Una de las entrevistadas fue la conductora Tula Rodríguez, quien afirmó que la música que la pone sensible siempre será “Que levante la mano”, porque fue con esa melodía que conoció y se enamoró de su exesposo Javier Carmona.

En ese sentido, aseveró: “Ya acepté que tengo que hacer mi vida. Todo el mundo me dice que me enamore, pero tiene su proceso, que llegará en el momento menos pensado, mientras tanto, él está y estará por siempre”.

Tula Rodríguez asegura que las exparejas de Flavia Laos “parecen de calendario”

La conductora Tula Rodríguez comentó el reportaje que hizo En boca de todos acerca de la apariencia física de los exenamorados de Flavia Laos.

De esa forma, comentó: “¡Quién como Flavia que tiene para hablar de todos, porque son guapos! ¡Qué tales ex! No todas tenemos la suerte de decir que nuestros ex son tremendos churrazos. Estos chicos parecen de calendarios, todos son guapos”.