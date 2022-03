Sheyla Rojas habla de su parálisis facial en “JB en ATV”: “No es el labio, es el tema de la papada”

Sheyla Rojas fue la invitada estelar del programa “JB en ATV” este sábado 5 de marzo. Una de las preguntas que tuvo que responder ‘Shey Shey’ fue sobre sus labios y la parálisis facial que la afectó. “Es verdad. Lo que pasa es que yo tuve un problema, me operé. Y no es el labio. Es el tema de la papada”, explicó. En esa línea, la ex chica reality afirmó estar llevando terapia. ”Es complicado el tema de las operaciones. No se pueden tomar así nomás. Yo ya lo estoy viviendo, lo estoy padeciendo”, se lamentó. No obstante, descartó que todo haya surgido por un uso excesivo del ácido hialurónico. “No ha sido eso. A mí me pasó un tema de inmunidad en la parte de la papada. Es otra cosa”, aseguró. Video: ATV