Sheyla Rojas cara a cara con ‘Sorpresheyla’ en divertida parodia de JB en ATV

Sheyla Rojas tuvo un divertido encuentro con ‘Sorpresheyla’ en el set de JB en ATV. En un adelanto del programa de Jorge Benavides que se emitirá este sábado 5 de marzo, se puede ver a la modelo bromeando con su ‘doble’ (Dayanita), quien se animó a bailar al ritmo de “Que me deje coja, sino next”. Durante otro momento del sketch, la exconductora de televisión incluso se animó a revelar cómo reaccionó al enterarse sobre la existencia de esta popular canción a su nombre, con un sarcástico comentario sobre su parálisis facial. “Casi me desmayo, la verdad. Ahí sí me dio parálisis”, dijo entre risas. Video: ATV