Kiara Laos revela que trabaja como mesera y detalla parte de su rutina: “Súper matador”

Kiara Laos sorprendió a su audiencia de redes sociales al revelar que se encuentra laborando como mesera en Maryland, estado de EE. UU., adonde se mudó recientemente para cursar sus estudios universitarios. La influencer se animó a contar la noticia luego de que su hermana Flavia Laos publicara una foto de ella con su uniforme laboral. ”Sí, soy mesera, no les había contado (…). (El día de ayer fue) súper matador, por eso llegué y no posteé nada; estaba tan cansada que no subí nada (…). De hecho, estoy de camino al trabajo. Como verán, tengo mi uniforme. Les quería avisar que probablemente esté inactiva los fines de semana porque en el trabajo no se puede usar el teléfono”, contó la tiktoker. VIDEO: Instagram.