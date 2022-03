Karen Dejo no pierde el tiempo y, a pesar de no ser llamada para que regrese al reality Esto es guerra, disfruta al máximo bailando y viajando. Es así que las y los seguidores de Samuel Suárez no dudaron compartirle unos videos al presentador a penas la reconocieron, mismos que publicó en las historias de Instarándula, donde se ve a la modelo bailando muy amena con una amiga cercana. Asimismo, también se le puede observar bailando junto a dos jóvenes desconocidos, aunque no haya indicios de que haya estado animando dicho evento en la discoteca. Así, el periodista escribió como leyenda de las publicaciones dice: “Karen alborotando las discotecas en Tarapoto”.