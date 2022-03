Janet Barboza no soporta a Anthony Aranda en EEG: “Tiene que olvidarse de Melissa”

Al ser consultada sobre qué chico reality de Esto es guerra no soporta, Janet Barboza reveló que no tolera a Anthony Aranda. La conductora criticó el papel del novio de Melissa Paredes y afirmó que le incomoda que no deje de moverse en el set de televisión. “Tiene que olvidarse de Melissa”, inició. “Deja ya esos gestos, esa ceja tiene vida propia. Si quiere hacer carrera acá debe empezar a competir, ponerse serio y veo que a cada rato está mueve que mueve la pélvis”, concluyó. Video: América TV