Andrea San Martín sigue en medio de la tormenta ocasionada por los problemas legales que tiene con el padre de su última hija, Juan Víctor Sánchez. Esto debido a que en esta última semana, la madre del ex tripulante de cabina mostró pruebas en las que se le escucha a la modelo confirmar que consume marihuana y su madre acepta que la ex chica reality le prohibió ver a sus nietas. La empresaria no ha respondido directamente, pero compartió un TikTok con un mensaje subliminal: “Dejen que la gente que quiere destruir su confianza que lo destruya. Déjenlos tomar sus propias decisiones porque solo así ustedes van a conocer quién es realmente esa persona. Uno no puede pasarse persiguiendo a todo el mundo para que no le haga a uno daño, para que no la valore, para que haga las cosas bien. Así que déjenlos. Yo sé que suena loco, pero dejen que esas personas las pierdan por siempre a ustedes (...)”.