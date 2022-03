Yahaira Plasencia se presentó en el programa En boca de todos, donde apareció ayudando a varios vendedores ambulantes, como parte del segmento Te compro todito. De esta manera, la cantante se sumó a este gran acto de solidaridad con los más necesitados. Tras el informe, la artista peruana recordó que tuvo que luchar contra los problemas económicos antes de llegar a ser famosa. “Esta secuencia es muy humana. Para mí es una bendición poder ayudarlos. (…) He pasado carencias con mi familia a un nivel que no te imaginas. Por eso, con mucho o poco me gusta ayudar”, expresó. Video: América TV.