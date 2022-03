Al ritmo de “Envolver”, la ex chica reality Vania Bludau ayudó a su pareja Mario Irivarren a realizar sensuales movimientos de caderas, como los de Anitta en su video viral.

Vania Bludau y Mario Irivarren son un pareja que siempre está al día con las tendencias musicales. En esa línea, la dupla de ex chicos reality se animaron a realizar el famoso y viral trend de TikTok del sensual baile de Anitta en su tema “Envolver”, el cual consiste en hacer un baile recostando los brazos en el suelo y moviendo las caderas con un movimiento sensual. Bludau no tuvo complicación en lograrlo; sin embargo, con Irivarren la historia fue otra. Por ello, su novia lo ayudó a relajarse y a soltar sus caderas con pequeños movimientos. “No es que sea duro, es que tengo muy trabajada la lumbar”, explicó el modelo. VIDEO: Instagram