Residente se sinceró sobre su nuevo tema musical “BZRP music sessions #49″, en el que lanza indirectas de todo tipo al cantante paisa J Balvin. En un reciente en vivo que realizó por medio de su cuenta oficial de Instagram, el rapero reveló que retrasó el lanzamiento de la canción al enterarse de que la madre de su contrincante musical se encontraba grave de salud. ”Justo cuando se entera de que le voy a hacer la tiradera, justo empieza a subir cosas de la mamá y de él. Ahí dije ‘detengan todo’. Pedí a mi familia rezar por la mamá. Pero yo no haría eso. Si a mí me van a tirar, yo no voy a empezar a subir historias de mi hijo enfermo para que no me tiren (…). Me pareció que fue eso”, relató el cantante de género urbano, VIDEO: Instagram.