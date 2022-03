Residente se pronunció tras la tiradera a J Balvin en su nuevo tema con Bizarrap. A través de una conversación que compartió en su cuenta de Instagram, René Pérez fue consultado sobre si espera una respuesta del cantante colombiano luego de atacarlo con su canción. Ante la pregunta, el artista le aconsejó a su colega que se mantenga tranquilo y recordó que intentó impedir el lanzamiento de esta music session del dj argentino: “No, no. Yo pienso que, si fuera él, no lo haría. Está súper bien que él no responda y pienso que es inteligente en ese sentido. Lo que no fue inteligente fue el tratar de detenerme, buscar la manera de detener algo, de echar gasolina y todo eso”, mencionó, y reveló que J Balvin retrasó el estreno de esta canción, pues estaba planificada para que salga antes. Video: Instagram