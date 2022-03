Magaly sobre Andy Polo por no matricular a sus hijos en el colegio: “Debería preocuparse”

Durante un enlace con el programa de Magaly Medina, Génessis Alarón, esposa de Andy Polo, reveló, con mucho pesar, que sus hijos, hasta el momento, no han podido ser matriculados en ningún colegio. Asimismo, contó que se encuentran en la búsqueda de unas vacantes en una escuela nacional, pues no cuenta con los medios económicos para darles una educación privada a sus pequeños. Esta situación indignó a la conductora, quien lamentó que el futbolista, a pesar de contar con los medios económicos, no se preocupe por sus hijos, debido a que tranquilamente podría inscribirlos en un colegio particular: “Tener que buscar un colegio nacional que es tan peleado. Él debería preocuparse y pagarles un colegio particular, nadie le dice que pague un colegio cinco estrellas, pero puedes darle uno particular, porque sus ingresos así lo dicen, él tiene el dinero. Eso es algo que indigna”. Video: ATV