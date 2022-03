Magaly Medina no dejó pasar los comentarios de Yahaira Plasencia sobre su carrera musical y decidió recordarle el apoyo que Jefferson Farfán le dio durante su noviazgo con la salsera. “Él la separa del grupo Son Tentación y le da su propia orquesta. Gracias a la gran popularidad que Jefferson Farfán tiene, es que eso la ayuda a sobresalir y a hacerse conocida”, dijo la periodista al comparar su noviazgo con el ‘Churrito’ Hinostroza. “No la conocía absolutamente nadie (…). Ni si quiera cuando estaba en Son Tentación, era una más del montón”. Finalmente, la conductora reveló no admirar a la cantante: “Si a ti te hubiera costado sola, realmente todos te admiraríamos, pero justamente una de las cosas por las que personas como yo no te admiramos es porque a ti las cosas se te han dado bien fáciles. Jéfferson Farfán te ayudó a hacerte el nombre que tienes”. Video: ATV.