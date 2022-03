‘Metiche’ a Karla Tarazona en duelo de rap: “¿Enamorada de él o de los regalos que te ha dado?”

Karla Tarazona y Kurt Villavicencio fueron parte de un duelo de rap y se dijeron de todo. Durante el programa D’ mañana, el popular ‘Metiche’ la tildó de interesada y la modelo no dudó en recordarle un antiguo amor. “Vamos a recordar todo el pasado. Mejor que Rafael no escuche porque se quedará impactado. Ahora eres la mujer de un hombre acaudalado, pero te pregunto: ¿estás enamorada de él o de los regalos que te ha dado?”, le dijo Metiche. Esta frase impactó a la influencer y decidió mencionarle a Miguel Arce: “Estoy enamorada y lo que siento es verdadero, no soy como otras, a mí no me importa el dinero. Más bien, cuéntanos una cosa. ¿Es verdad que para ver la novela de Miguel Arce estás primero?”. Video: Panamericana.