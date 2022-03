Julián Zucchi rompe en llanto al eliminar al imitador de José José en Yo Soy

La eliminación del pequeño Luigui Jesús Cruz, el imitador de José José, generó que Julián Zucchi, miembro del jurado, se quebrara en televisión. Pese a que él mismo votó para que el jovencito pierda la batalla contra el imitador de Pedro Infante (Óscar Solís), el argentino no pudo contener las lágrimas. “Perdón, perdón, perdón. Como jurado, a veces, debo dejar de lado mi corazón, siempre he votado por Luigui. Hoy definitivamente no fue su mejor presentación, vino un Pedro Infante que la rompió. Pero me duele, me duele porque en estas semanas le tomamos mucho aprecio. Es un niño que me inspira muchísimo. De verdad lo espero fortalecido”, dijo la pareja de Yiddá Eslava en Yo Soy: nueva generación. Video: Latina