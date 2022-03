Jossmery Toledo niega acercamiento con Fabio Agostini: “Yo no le escribo, no me importa”

La chica reality Jossmery Toledo aseguró que no ha tenido ningún tipo de acercamiento con Fabio Agostini desde que ambos entraron a Esto es guerra, pues solo son compañeros de trabajo. Asimismo, desmintió lo dicho por el español, respecto a si hablan constantemente. “Yo con Fabio no me hablo para nada, porque si no él ya estuviera sacando todos los chats, pero yo no me hablo con él. Somos compañeros y (Fabio) me molesta, pero es como que ya me da igual”, señaló. Además, aclaró que para ella eso es parte del pasado y no volvería a intentar algo de nuevo. Video: América TV