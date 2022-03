Gigi Mitre sobre tiradera de Residente a J Balvin : “Este parece su fanático, lo veo resentido”

No se calló nada. En la reciente edición de Amor y fuego, Gigi Mitre y Rodrigo González comentaron la polémica que se ha originado luego del estreno del tema “BZRP MUSIC SESSIONS #49″ de Residente, en el que le lanza todo tipo de indirectas a J Balvin por sus conflictos del pasado. A propósito de ello, la presentadora se tomó una minutos para brindar una opinión. “Cuánta importancia. A mí me parece (Residente) un fanático de J Balvin. Si no te gusta está bien, a mí me gusta. Hay público para todos. Residente siempre anda publicando unas cosas súper raras. No me extraña esa actitud tan agresiva contra J Balvin (…). Lo veo como resentido”, expresó la figura de TV. Video: Willax.