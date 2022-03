Un tenso momento se vivió en Esto es guerra cuando la producción quiso quitar un punto al equipo de los Combatientes tras queja de Patricio Parodi, quien pidió la repetición del juego, pues considera que hubo una falla y no sería justo que gane el equipo liderado por el brasileño. Ante ello, Rafael Cardozo se enfrentó a Mister G por apoyar la solicitud del popular ‘pato’: “Patricio manda más que la producción acá”, dijo molesto e inmediatamente fue suspendido de la competencia. No obstante, no esperó que María Pía Copello respalde su sanción por su mala actitud: “Es que lógicamente, pues, ‘Rafa’, no te puedes poner así. Rafael no puede hablarle así a la producción, pero también debo decir que el reclamo va porque ‘Mister G’ paró el juego”, sostuvo. Video: América TV