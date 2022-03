En declaraciones para América hoy de este viernes 4 de marzo, Angie Arizaga puso punto final a las especulaciones de su posible embarazo y ha decidido no ahondar en el tema, ya que aseguró que es algo que no existe. “Ya no sé cuántos hijos me han inventado, me han creado, pero nada. Especulaciones siempre va a haber y estoy acostumbrada a eso; simplemente prefiero no declarar porque es agrandar temas que ni existen”, mencionó. Sin embargo, no descartó formar una familia junto a Jota Benz. “Siempre nos hemos proyectado en tener una linda familia como lo estamos logrando. (…) Tiempo al tiempo, cada cosa en su momento, solo es cosa de paciencia”, añadió. Video: América TV.