Juan Víctor brindó una entrevista para Magaly Medina sobre la batalla legal que mantiene con Andrea San Martín. Reveló que ahora desea la tenencia compartida de su hija luego de que archivaran una demanda por violencia contra su expareja. Además, reconoció que no pasa por un buen momento económico. “Mi mamá no me mantiene, pero de alguna manera me ha tenido que ayudar también. Al 100%, no (soy independiente)”, expresó el joven emprendedor. Video: ATV