Amor y fuego invitó a Juan Victor por el tema de Andrea San Martín: “Espero nunca más sentarme acá”

Andrea San Martín se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que Alicia Díaz, madre de Juan Victor Sánchez revelara que la ex chica reality consume marihuana y tiene los utensilios al alcance de sus hijas. Amor y fuego invitó a Juan para conversar a cerca del tema legal que mantiene con la modelo y la tenencia de su hija. “Yo he denunciado por el producto expuesto (...) yo en ninguna denuncia que he presentado he dicho ‘ella hace tal cosa’”, se defendió ante los audios y fotografías expuestos en redes sociales y afirmó que su madre se excedió al publicar este contenido. Finalmente, el empresario admitió que le incomoda hablar del tema: “Espero nunca más sentarme acá”, dijo durante el programa aclarando que no le gusta ventilar su vida por el bien de su niña. Video: Willax TV.