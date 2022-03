Alejandra Baigorria sobre Austin Palao y Flavia Laos: “Han conectado mejor de lo que piensan”

¿Los delató? Alejandra Baigorria comentó para América espectáculos que Flavia Laos ya ha compartido varias veces junto a la familia de Austin Palao y que, según ella, los ve más conectados. Asimismo, no descartó que próximamente se dé una oficialización de la pareja, pues hay cosas que aún no se sabe de ellos. “Hay varias cosas que he escuchado, cosas que van a ir saliendo y se van a quedar con la boca abierta”, expresó. Finalmente, terminó diciendo que lo más importante es ver a su cuñado feliz. Video América TV