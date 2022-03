Rosángela furiosa con Michelle por llamarla figureti: “No voy a permitir que se exprese así”

Rosángela Espinoza se molestó con Michelle Soifer porque la acusó de intervenir en la competencia de Esto es guerra para armar shows y así obtener cámaras. Esto ocurrió justo después de que la modelo intentara apoyar a la cantante en uno de los juegos del reality de América TV. “A partir de hoy he decidido que no voy a hacer reality con ella porque no sabe realmente las intenciones que uno tenía. No iba a ir para empujarla, era para poder ayudarla. Me trató supermal y yo no estoy para que me traten de esa manera, creo que nadie, así que respetos guardan respetos... No quiero desgastar mi energía hablando de personas que no me suman... no voy a permitir que se exprese de mí de esa manera (sic)”, aseveró la ‘Chica Selfie‘ a las cámaras de América Espectáculos. Video: América TV