Residente molesto con reguetonero que busca censurarlo: “Eres un esclavito más de la industria”

A través de un video, el cantante René Pérez contó que otro artista urbano ha hecho que retrase el lanzamiento de su nueva canción, debido a que se enteró que en un par de líneas se refiere a él. La molestia ha sido tanta que el otro reguetonero, a quien no menciona, ha intentado por todos lados censurar el tema. “Amenazaron con demandar a mi sello si yo sacaba el tema por una simple ‘tiradera’ que ni si quiera es completamente para él. Al final no me importa si me demanda, si no me ponen en los playlist. No me importa ser número uno en nada”, expresó el popular Residente en Instagram. Luego le dedicó un mensaje al influencer urbano: “La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los coj**** y tú eres un esclavito más de la industria”. Video: Instagram