Magaly Medina sobre Andy Polo: “¿Cómo un hombre así puede llamarse padre?”

Durante la última edición de su programa, Magaly Medina entrevistó a Claudia Zumaeta, abogada de Génesis Tapia, para hablar sobre cómo va el proceso legal con Andy Polo. Después de que la representante legal explicara que el futbolista de la selección peruana deberá pagar 2.600 dólares a la madre de sus hijos por manutención, la conductora se mostró bastante indignada por la indiferencia del deportista hacia su familia. “A mí realmente me resulta tan difícil de creer que un hombre, padre de familia y jugador de fútbol que ha llevado la camiseta de la selección, no pueda conmoverse por sus dos criaturas que trajo al mundo. Me sigo preguntando: ¿Cómo él puede dormir tranquilo en los Estados Unidos? ¿Cómo un hombre así puede llamarse padre? Yo no puedo entender”, dijo la presentadora. Video: ATV.