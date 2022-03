Korina Rivadeneira pide a su hija limpiar la pared por hacer garabatos: “Ahí no se dibuja”

Korina Rivadeneira contó que su hija pintó las paredes de su casa, por lo que, en lugar de gritarle o castigarla, le pidió que por favor limpie todo lo que había manchado. “Las paredes no se dibujan, mi amor, muy bien, límpialo todo, falta un poquito, eso, la pared no se dibuja”, se le escuchaba decir en los videos que compartió por Instagram. Asimismo, tras lo ocurrido con la pequeña Lara, la esposa de Mario Hart refirió en sus historias: “Le expliqué que no se debe hacer allí porque el lugar adecuado para pintar y dibujar es en el papel. No le grité, no le pegué, no la hice sentir mal ni le metí miedo”. Video: Instagram