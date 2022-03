Durante la primera competición de Jossmery Toledo en Esto es guerra, Fabio Agostini no dudó en alentar a su compañera para que complete el circuito. Al respecto, la expolicía fue consultada sobre las vibras que le mandó el español. “Gracias por el aliento, pero la verdad te quería meter un tacazo”, bromeó la joven. Así también, aprovechó en aclararle que no podrá hacer nada por ella. “Yo tengo mi saliente que no está aquí. Si salgo con uno, con uno me quedo. Fabio, por favor, con otra chica, conmigo no vas a poder”, sentenció. Video: América TV.