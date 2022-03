El padre de Ethel Pozo se presentó en el set de Amor y fuego para contar por qué motivos abandonó a su hija cuando nació. Entre contradicciones, se excusó diciendo que no lo querían ver.

Jorge Pozo reapareció en el set de Amor y fuego este 3 de marzo para seguir hablando de Gisela Valcárcel y su hija Ethel. Rodrigo González y Gigi Mitre volvieron a tocar el tema del abandono familiar por parte del sujeto luego de que la conductora de América hoy naciera. “Usted dijo que vino al país en varias oportunidades. La primera vez, cuando ella tenía 14 años. ¿A qué edad de Ethel usted volvió a buscar?”, le preguntó la conductora del programa. “Ya no, para una vez que no quiso…”, contestó tajantemente el hombre de 66 años. Él fue cuestionado nuevamente por la posibilidad de haberla buscado nuevamente cuando la figura de América TV cumplió 18 años; sin embargo, el sujeto se excusó al decir que no hubo “contestación”. Video: Willax.