Jorge Pozo sobre falsificación de documentos en EE.UU.: “Hice la peor tontería”

Durante la última edición de Amor y fuego, Jorge Pozo, padre de Ethel Pozo y Gisela Valcárcel, habló en exclusiva con Rodrigo González y Gigi Mitre. En medio de la entrevista, cuando ‘Peluchín’ le consultó por un problema que tuvo con migraciones, el papá de la conductora de América Hoy reveló los detalles de un asunto legal que tuvo en Estados Unidos por falsificar la identidad de otras personas: “Yo llego a los Estados Unidos caminando. Me facilitan papeles salvadoreños, que allá se les da asilo político o permiso de trabajo”. Cuando Gigi le dijo que esto era un delito, Pozo insistía en negarlo. Ante esto, la presentadora del show de Willax le respondió directamente: “Señor, usted lo quiere pintar todo como si no fuera dramático”. Más adelante, la expareja de Gisela contó cuál era su nombre falso mientras estuvo en el extranjero. “Me dicen ‘hermano, hazte pasar por él’. Después me doy cuenta, a los años, que hice la peor tontería. Maté mi nombre y maté mi nacionalidad. (...) José Alfredo Guevara era yo allá”, dijo. Video: Willax.