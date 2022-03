La modelo visitó el set de EEG y aprovechó para responder a Marisol Crousillant, productora de Combate, sobre la razón por la que no fue incluida en la nueva temporada.

Durante la última edición de Esto es guerra, Angie Arizaga visitó el set del programa. En los minutos que estuvo presente, la modelo contó las anécdotas de su viaje a Nueva York y dejó en claro a qué equipo elegiría de estar en la temporada especial de EEG junto a Jota Benz: “Yo siempre he sido ‘guerrera’”. Además, María Pía Copello y Johanna San Miguel le preguntaron por lo dicho por Marisol Crousillant, productora de Combate, sobre su supuesto mal desempeño durante los juegos, lo que habría motivado que no la incluyeran en el show. Ante esto, la ex chica reality respondió: “Palabras necias, oídos sordos”. Finalmente, dejó en claro que su ausencia se debe a un problema físico. Video: América.