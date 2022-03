Cassandra Sánchez de Lamadrid contó que, antes de la pandemia, ella no sabía cocinar. Además, afirmó que fue el mismo Deyvis Orosco quien la motivó.

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid son los primeros invitados de En esta cocina… mando yo, programa conducido por Ethel Pozo y Yaco Eskenazi. La pareja competirá contra Angie Arizaga y Jota Benz este domingo 6 de marzo a partir de las 7.00 p. m. La hija de Jessica Newton contó que se lleva bien con el cumbiambero a la hora de cocinar. “Somos una gran dupla en la cocina, porque la comunicación es sumamente importante para nosotros. Ambos nos escuchamos siempre. Y sí, es verdad que hubo presión, por el tiempo, pero la pasamos muy bien. En esta cocina... mando yo es un formato muy divertido que, con seguridad, la gente va a disfrutar en casa”, comentó. Además, Cassandra reveló que aprendió a cocinar gracias al papá de su hijo. “Deyvis sabe cocinar, él me enseñó. Yo no sabía cocinar hasta que empezó la pandemia, y él me enseñó. Ahora ya lo superé (risas)”, añadió. Video: América TV.