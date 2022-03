¿Por qué Alejandra Baigorria no está en EEG?: empresaria se pronuncia

Alejandra Baigorria sorprendió a más de uno al reaparecer este jueves 3 de marzo en Esto es guerra. A pedido del ‘Tribunal’ del programa, la empresaria explicó por qué no está participando en esta temporada. La novia de Said Palao recordó el terrible accidente que sufrió el año pasado. “Muchos saben que tuve una lesión bastante fuerte. Para ser más clara, tuve una rotura total del tendón de Aquiles, que es bien complicada. Tengo cuatro meses de operada . Ya estoy haciendo bastante actividad física, pero obviamente las competencias no las puedo hacer”, explicó la rubia. “Y como dicen, aquí se ha venido a competir”, añadió con tono irónico en alusión a Rafael Cardozo. Video: América TV