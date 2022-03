Sheyla Rojas rompió su silencio después de que el doctor Fong, quien le realizó una liposucción de papada, afirmara que ella tuvo la culpa de la parálisis facial que sufrió debido a que no cumplió adecuadamente con el postoperatorio. “Yo ya no tengo nada que decir, ya hablé al respecto, ya aclaré lo que pasó, es un tema pasado”, dijo. Y ante la acotación de Janet Barboza, quien recordó que el doctor había señalado que no hizo un postoperatorio como debería, continuó: “Bueno, ya está (...) como dije, nunca más me vuelvo a hacer nada y obviamente con más cuidado. Y si el doctor dice eso, pues obviamente ya está en él, yo estoy con mi terapia y siento que estoy mejorando”, sentenció durante un enlace en vivo con el programa América hoy. Video: América TV