Sheyla Rojas aconseja a jovencitas que desean cirugía: “Tengan muchísimo cuidado”

Sheyla Rojas reapareció, este miércoles 2 de marzo, en América hoy para responder a las declaraciones del cirujano que la operó el rostro y a quien culpó de una mala praxis. En un momentos de sus declaraciones frente a Janet Barboza, se dirigió a sus seguidoras y les pidió que lo piensen dos veces antes de tomar la decisión de hacerse cirugías. “Mucha gente me puede ver y... mi consejo es que tengan muchísimo cuidado en lo que se puedan hacer. Eso me sirvió a mí de experiencia”, resaltó la modelo y ex chica reality. Video: América TV.