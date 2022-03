La conductora Magaly Medina aseguró que no le dará pantalla a Jorge Pozo, padre de Ethel Pozo, y le dio su respaldo a Gisela Valcárcel.

Magaly Medina sorprendió a todos sus televidentes al reconocer que Gisela Valcárcel fue una buena madre para Ethel Pozo, tras las declaraciones que dio Jorge Pozo al programa Amor y fuego. “Creo que Gisela Valcárcel tiene un mérito al haber criado a su hija sola, yo no soy quién para criticárselo, no soy quién para enlodar eso. Yo reconozco que tenemos grandes diferencias. Nunca será mi amiga; sin embargo, respeto lo que hizo por su hija”, aseveró la presentadora. El padre de Ethel salió ante cámaras para pedirle a su hija y a su expareja que lo apoyen económicamente, pues tiene un tumor y no cuenta con dinero para llevar un tratamiento. Video: ATV