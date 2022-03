Jorge Pozo regresó al Perú luego de alejarse de Gisela Valcárcel y de su hija Ethel Pozo. Ante esto, el día martes 1 de marzo, Magaly Medina afirmó que no lo entrevistaría a pesar de que él pida un espacio en su programa. Durante una entrevista para Amor y fuego, le consultaron a Jorge Pozo si era verdad la afirmación de la periodista y él respondió: “Es completamente falso. Yo en ningún momento he conversado con la producción de ese canal”, dijo incómodo por esta acusación. Asimismo, pidió que el programa Magaly TV la firme le demuestre con hechos lo señalado: “yo le pediría a la señora que me demuestre con la reportera, con audios o fotos que yo he hablado todas esas cosas”. Finalmente, Rodrigo González y Gigi Mitre criticaron la decisión de Magaly Medina de no aceptar a Jorge Pozo en su programa luego de haber entrevistado a otros personajes polémicos en su set. Video: Willax TV.