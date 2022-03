Johanna San Miguel a María Pía Copello: “Tú no estás aquí hace mucho tiempo”

Durante la última edición de Esto es guerra, las conductoras Johanna San Miguel y María Pía Copello protagonizaron un intenso intercambio de palabras, luego de que los ‘combatientes’ empezaran a ganar consecutivamente. Cuando María Pía le dijo a su compañera de que Facundo González estuvo nervioso durante la competencia, la exactriz de Pataclaun le respondió: “Él es vehemente. Cuando algo no le va saliendo bien, él se pone así. Como hace tiempo no estás aquí...”. Ante este comentario, su colega no se quedó callada y contestó que eso no estaba relacionado a sus conocimientos sobre el programa. “Eso no tiene nada que ver. Se están agarrando de eso ya varias veces diciéndome que, como yo no estuve aquí hace un montón tiempo, me olvido de las reglas”, dijo la tiktoker. Finalmente, San Miguel hizo un llamado a la tranquilidad y le dedicó unas palabras a María Pía: “Yo estoy feliz de que estés acá”. Video: América.