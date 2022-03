Jorge Pozo, padre de Ethel Pozo, pide ayuda monetaria a su hija: “No me dejes morir”

Tras pasar varios años residiendo en Ecuador, el presunto padre de Ethel Pozo, Jorge Pozo, reaparece para hacerle un pedido a Gisela Valcárcel y a su hija: el de ayudarlo monetariamente para poder costear los gastos de la enfermedad que padece. “Ethel, no me dejes morir”, fue la declaración que recogió el diario El bono sobre el presunto progenitor de la conductora de América hoy. “Ellas no me quieren ver. Callé mucho tiempo y no es justo que me traten así (...) Vine para pedir ayuda, tengo un tumor y no tengo dinero”, agregaba el diario. Así, Ethel Pozo habría recibido mensaje de su padre tras años en el extranjero: “No me dejes morir”. VIDEO: Amor y fuego