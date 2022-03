Jorge Luna, conductor de Hablando huevadas, aseguró que miles de sus cervezas artesanales estaban vencidas. “Mira todo el daño que nos has hecho”, dijo.

A través de sus stories en Instagram, Jorge Luna mostró a sus seguidores todo lo que perdieron al no poder vender sus cervezas artesanales Helenita, luego de que la empresa Backus los demandara y evitara que comercialicen el producto en sus shows. “Allí están esas cajas de Helenita, desperdiciadas y perdidas. Todas las botellas vencidas. Podía venderlas, carajo”, dijo el conductor de Hablando huevadas desde su almacén. En otro video, el comediante contó que en su local habían más de 1.000 botellas vencidas, sin contar las que estaban en la fábrica. “Backus no es de patas. Mira todo el daño que nos has hecho, basura”, concluyó. Video: Instagram